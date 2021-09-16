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Донецкий Шахтер неожиданно проиграл тираспольскому Шерифу (ВИДЕО)

16.09.2021 08:00
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Донецкий Шахтер неожиданно проиграл тираспольскому Шерифу (ВИДЕО)

В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер уступил Шерифу из Тирасполя, сообщает iSport.
Счет матча на 16-й минуте встречи открыл Адама Траоре. На 62-й минуте встречи Момо Янсане удвоил преимущество хозяев поля.
"Горняки" так и не сумели отыграться к концу поединка. Финальный свисток зафиксировал победу Шерифа - 2:0.



Теги: Лига Чемпионов, проигрыш, ФК "Шахтёр"
 
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