Донецкий Шахтер неожиданно проиграл тираспольскому Шерифу (ВИДЕО)

16.09.2021 08:00

В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер уступил Шерифу из Тирасполя, сообщает iSport.

Счет матча на 16-й минуте встречи открыл Адама Траоре. На 62-й минуте встречи Момо Янсане удвоил преимущество хозяев поля.

"Горняки" так и не сумели отыграться к концу поединка. Финальный свисток зафиксировал победу Шерифа - 2:0.