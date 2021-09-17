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Луганская Заря стартовала в Лиге конференций с поражения (ВИДЕО)

17.09.2021 08:00
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Луганская Заря стартовала в Лиге конференций с поражения (ВИДЕО)

В рамках первого тура группового этапа Лиги конференций Буде-Глимт принимал луганскую Зарю, сообщает iSport.
Счет матча на 48-й минуте открыл Ульрик Салтнес после подачи с углового. На 49-й минуте Ола Сольбаккен удвоил преимущество хозяев.
На 60-й минуте Амаль Пеллегрино воспользовался ошибкой защитника и забил третий гол Буде-Глимта.
На 91-й минуте Громов забил единственный гол Зари.



Теги: проигрыш, ФК "Заря", Лиге конференций
 
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