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Луганская Заря стартовала в Лиге конференций с поражения (ВИДЕО)
17.09.2021 08:00
В рамках первого тура группового этапа Лиги конференций Буде-Глимт принимал луганскую Зарю, сообщает iSport.
Счет матча на 48-й минуте открыл Ульрик Салтнес после подачи с углового. На 49-й минуте Ола Сольбаккен удвоил преимущество хозяев.
На 60-й минуте Амаль Пеллегрино воспользовался ошибкой защитника и забил третий гол Буде-Глимта.
На 91-й минуте Громов забил единственный гол Зари.
Теги: проигрыш, ФК "Заря", Лиге конференций
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