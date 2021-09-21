Шахтер - Динамо: анонс и прогноз матча за Суперкубок Украины

21.09.2021 17:00

В среду, 22 сентября, состоится матч за Суперкубок Украины-2021, в котором встретятся донецкий Шахтер и киевское Динамо, сообщает iSport.

Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит телеканал "Футбол 1".

По мнению специалистов, у команд практически равные шансы на завоевание трофея, хотя аналитики чуть больше отдают предпочтение подопечным Роберто Де Дзерби.

Букмекеры на победу "оранжево-черных" принимают ставки с коэффициентом 2,60, а триумф подопечных Мирчи Луческу оценили в 2,65.

На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3,40.