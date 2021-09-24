Усик и Джошуа провели первую битву взглядов

24.09.2021 08:00

В Лондоне состоялась финальная пресс-конференция поединка между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа и Александром Усиком. По ее завершении боксеры провели традиционную в таких случаях битву взглядов, сообщает Tribuna.

По мнению букмекеров, действующий чемпион мира – фаворит. Ставки на его победу принимаются из расчета 1х1.48, тогда как на выигрыш украинца – 1х2.9. На выигрыш Джошуа нокаутом – 1х6, на победу Усика аналогичным способом – 1х19.

Бой Джошуа – Усик состоится в ночь на 26 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». Начало поединка - ориентировочно в 00:30 по киевскому времени.

В Украине бой Усик – Джошуа будет транслировать медиасервис Мегого. Стоимость трансляции на сегодня от 29 гривен, если вы приобрели пакеты «Максимальный» или «Спорт», или же 49 гривен, если вы решили купить трансляцию боя.

В целом поединок будет транслироваться более чем в 100 странах мира.