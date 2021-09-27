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Шахтер — Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов

27.09.2021 16:00
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Шахтер — Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Завтра донецкий Шахтер сойдется в домашнем противостоянии против миланского Интера во втором туре Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Симоне Индзаги, сообщает football.ua.
Так, на победу Интера предлагается коэффициент 1,61, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 5,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.
Матч Шахтер — Интер состоится на НСК "Олимпийский" во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы сможете на видеосервисе "MEGOGO", а также на платформе "Воля TV".



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, Интер, ФК "Шахтёр"
 
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