Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Шахтер сыграл вничью с Интером (ВИДЕО)

29.09.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шахтер сыграл вничью с Интером (ВИДЕО)

28 сентября, на киевском стадионе НСК Олимпийский во втором туре группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл в вничью с миланским "Интером", сообщает LIGA.net.
Игра закончилась со счетом 0:0.
Таким образом обе команды получили по одному очку и занимают два последних места в группе.



Теги: Лига Чемпионов, Интер, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх