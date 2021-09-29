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Шахтер сыграл вничью с Интером (ВИДЕО)
29.09.2021 08:00
28 сентября, на киевском стадионе НСК Олимпийский во втором туре группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл в вничью с миланским "Интером", сообщает LIGA.net.
Игра закончилась со счетом 0:0.
Таким образом обе команды получили по одному очку и занимают два последних места в группе.
Теги: Лига Чемпионов, Интер, ФК "Шахтёр"
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