Шахтер сыграл вничью с Интером (ВИДЕО)

29.09.2021 08:00

28 сентября, на киевском стадионе НСК Олимпийский во втором туре группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл в вничью с миланским "Интером", сообщает LIGA.net.

Игра закончилась со счетом 0:0.

Таким образом обе команды получили по одному очку и занимают два последних места в группе.