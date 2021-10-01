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Луганская Заря потерпела второе поражение в Лиге Конференций (ВИДЕО)
В Запорожье завершился матч 2-го тура Лиги Конференций УЕФА между луганской "Зарей" и "Ромой". Команда Виктора Скрипника снова проиграла, пропустив три мяча, сообщает ФОКУС.
Уже на 7-й минуте римляне подтвердили свой статус фаворита: Стефан Эль-Шаарави вырвался на "свидание" с Мацапурой и легко обыграл голкипера луганчан — 0:1.
По ходу первого тайма Эль-Шаарави имел еще не одну возможность поразить ворота "Зари", но его подводила меткость, а в другом случае хозяев спас Мацапура. Еще один шанс упустил Эльдор Шомуродов, который не сумел реализовать выход один на один, пробив выше ворот.
Во второй половине "Заря" создала острый момент — Сайядманеш выполнил прострел, но Громов и Булеца не успели замкнуть передачу. Ответ "Ромы" был куда более результативным. Вначале Темми Абрахам мощным ударом проверил стойку ворот. А спустя две минуты гости разыграли угловой, который завершился точным ударом головой от Криса Смоллинга. А спустя еще две минуты Абрахам остался в одиночестве в центре штрафной площади и довел счет до разгромного — 0:3.
После этого оба тренера провели ряд замен, но это уже ничего не изменило. Матч завершился крупной победой "Ромы", а "Заря" опустилась на последнее место в турнирной таблице своей группы. Возможность исправить положение у команды Виктора Скрипника будет 21 октября, когда луганчане сыграют против софийского ЦСКА в Болгарии.
Теги: ФК "Заря", Рома, Лига конференций
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