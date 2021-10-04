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"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" на НСК "Олимпийский"
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в матче 10 тура украинской Премьер-лиги сыграли вничью со счетом 0:0, сообщает УП.
Поединок прошел в воскресенье 3 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве.
В первом тайме "Шахтер" больше владел мячом, а "Динамо" было острее в атаке. На девятой минуте Де Пена продрался в штрафную горняков и после его удара мяч попал в штангу ворот, а Виталий Буялський на добивание сыграл неудачно. "Шахтер" ответил опасным ударом метров с 20-ти от Алана Патрика.
Дважды бил Витиньо в первом тайме с выгодных позиций, но оба раза не попал по воротам. В одном из моментов в игру пришлось вступить Георгию Бущану, когда удар головой наносил Тарас Степаненко. Под конец первого тайма после рикошета от Сергея Кривцова мяч чуть не залетел в ворота "Шахтера", но Пятов перевел мяч на угловой.
Заключительные 45-ть минут прошли с парой моментов у ворот обеих команд. Было много фолов, карточек, но мало ударов по воротам. На 49-й минуте Бущан отражает удар Додо. Далее был лучший момент в этой игре у динамовцев. После розыгрыша стандарта Виктор Цыганков выбежал один на один с Пятовым и не сумел переиграть голкипера "Шахтера". Ближе к 90-й минуте несильный удар Тете накрыл Бущан.
На 94-й минуте у "Шахтер" таки был шанс, чтобы второй раз за десять дней победить "Динамо". После пары рикошетов мяч из пустого угла ворот выбил Александр Караваев.
После десяти туров "Динамо" продолжает опережать "Шахтер" на три очка.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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