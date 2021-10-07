Последние новости раздела
- ФК "Шахтер" открыл в Киеве детскую футбольную школу11:00
- "ДНР" и "ЛНР" решили объединить футбольные "чемпионаты"17:00
- "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" на НСК "Олимпийский"08:00
- Динамо – Шахтер: прогноз на суперматч УПЛ10:00
- Луганская Заря потерпела второе поражение в Лиге Конференций (ВИДЕО)09:00
- Заря - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций15:00
- Шахтер сыграл вничью с Интером (ВИДЕО)08:00
- Шахтер — Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов16:00
- Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса (ВИДЕО)09:00
- Усик и Джошуа провели первую битву взглядов08:00
"ДНР" и "ЛНР" решили объединить футбольные "чемпионаты"
07.10.2021 17:00
Процесс объединения "чемпионатов" по футболу двух непризнанных республик начался в ОРДЛО. Об этом сообщил "президент Футбольного союза ДНР" Павел Давыденко.
"Сейчас обсуждается вопрос участия команд из ЛНР в зимнем Первенстве ДНР по футболу, которое начнется в ноябре. Скорее всего это будет две-три лучших команды из Луганской Народной Республики. Мы находимся в постоянном контакте со своими луганскими коллегами и надеемся на плодотворное сотрудничество. И этот процесс он будет только наращиваться", – отметил Давыденко.
Теги: Донбасс, футбол, чемпионат, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- В «ДНР» назвали «безобразием» футбольные санкции Украины
- Футбольной команде "ДНР" отказали в участии в чемпионате России
- На "чемпионате ДНР" "застукали" известного украинского комментатора
- Оккупированный Донецк "замахнулся" на следующий чемпионат мира по футболу, сети смеются
- "Шахтер" вернул должок 2003 года
- В Донецке нет жизни - экс-тренер "Шахтера" поделился впечатлениями о ДНРовской реальности
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада17:00
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет16:00
- В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-1914:00
- В Мариуполе стартует всеукраинский форум ветеранов (ВИДЕО)10:00
- На Луганщине заложили "Румынскую рощу"09:00
- Луганский центр для детей с инвалидностью переехал в Рубежное15:00
- Детсады Мариуполя из-за пандемии переходят на четырехдневку14:00
- В ОРЛО перенесли сборы резервистов на неделю13:00
- В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах09:00
- На шахте им. Засядько нашли тело пропавшего горняка15:00
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада17:00
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет16:00
- Верховная Рада избрала нового спикера15:00
- В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-1914:00
- Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 октября12:00
- ФК "Шахтер" открыл в Киеве детскую футбольную школу11:00
- В Мариуполе стартует всеукраинский форум ветеранов (ВИДЕО)10:00
- На Луганщине заложили "Румынскую рощу"09:00
- В Киеве найден мертвым нардеп Поляков08:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Названы сроки завершения реконструкции КПВВ "Станица Луганская"
- В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона
- В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах
- Зеленский утвердил санкции за "выборы" в Крыму и ОРДЛО
- На шахте им. Засядько нашли тело пропавшего горняка
- В США обвинили два российских банка в финансировании боевиков ОРДЛО
- РосСМИ узнали предложенную Кремлем повестку встречи Путин-Зеленский
- "Прокуратура ЛНР" открыла "дело" против Саакашвили
- В ОРЛО перенесли сборы резервистов на неделю
- Детсады Мариуполя из-за пандемии переходят на четырехдневку