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ФК "Шахтер" открыл в Киеве детскую футбольную школу

08.10.2021 11:00
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ФК "Шахтер" открыл в Киеве детскую футбольную школу

Футбольный клуб «Шахтер» открыл в Киеве свою первую футбольную школу для мальчиков и девочек от 7 до 12 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что Shakhtar Pro — школа, в которой футбольные тренировки проходят по методике и под руководством тренеров академии «Шахтера» и под непосредственным контролем руководителя спортивной части академии Эдгара Кардозо.
Занятия будут проходить на футбольные полях МАУП. В первый тренировочный день школу посетили более 80 детей.
В клубе рассказали, что записаться на занятия независимо от предварительной подготовки могут все желающие мальчики и девочки. Ученики получат приоритетное право участвовать в отборе в академию «Шахтера», а также станут частью регулярных профессиональных футбольных событий клуба, будь то вывод игроков на поле или подача мячей на матчах.
Первая тренировка в школе — бесплатная.
Количество мест ограниченно.



Теги: дети, школа, ФК "Шахтёр"
 
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