Донбасское дерби: Шахтер разгромил Зарю со счетом 6:1 (ВИДЕО)

16.10.2021 13:00

В стартовом поединке 11-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер на НСК "Олимпийский" разгромил луганскую Зарю, сообщает iSport.ua.

Уже на 11-й минуте Шахтер начал свою голевую феерию благодаря забитому мячу Витао, а уже к перерыву свет на табло был 3:0.

На второй тайм игроки Зари вышли с настроем отыграться, однако на голе Гладкого на 63-й минуте запал луганской команды пропал. Бронзовый призер прошлого чемпионата пропустил еще три гола, на чем и прозвучал финальный свисток.

После 11 туров Шахтер идет на 2-м месте с 26-ю очками, а Заря находится на 4-й строчке, набрав 20 баллов.