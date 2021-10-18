Последние новости раздела
- Шахтер — Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов14:00
- Донбасское дерби: Шахтер разгромил Зарю со счетом 6:1 (ВИДЕО)13:00
- В Славянске стартовали международные соревнования по триатлону11:00
- ФК "Шахтер" открыл в Киеве детскую футбольную школу11:00
- "ДНР" и "ЛНР" решили объединить футбольные "чемпионаты"17:00
- "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" на НСК "Олимпийский"08:00
- Динамо – Шахтер: прогноз на суперматч УПЛ10:00
- Луганская Заря потерпела второе поражение в Лиге Конференций (ВИДЕО)09:00
- Заря - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций15:00
- Шахтер сыграл вничью с Интером (ВИДЕО)08:00
Шахтер — Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов
18.10.2021 14:00
Донецкий Шахтер сойдется в домашнем противостоянии против мадридского Реала в третьем туре Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Карло Анчелотти, сообщает football.ua.
Так, на победу Реала предлагается коэффициент 1,57, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 5,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.
Матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября, на НСК «Олимпийский» в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете на видеосервисе "MEGOGO" и на платформе "Воля TV".
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр", Реал (Мадрид)
Читайте также:
- Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть
- Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Хоффенхайм
- Букмекеры считают нереальной победу "Шахтера" над "Манчестер Сити"
- Шахтер — Боруссия М: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
- Шериф - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
- Динамо Загреб – Шахтер: букмекеры прогнозируют ничью
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке13:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)10:00
- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи11:00
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса 10:00
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке09:00
- В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ17:00
- На Авдеевском коксохиме произошел пожар15:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима "тишины", ранен украинский воин10:00
- В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов17:00
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- Украина получила очередную партию военной помощи из США (ВИДЕО)15:00
- Шахтер — Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов14:00
- Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке13:00
- Бывший узник "ДНР" Козловский рассказал жителям Европы о российской агрессии12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября11:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)10:00
- В Славянске поддержали флешмоб "Батько наш Бандера" (ВИДЕО)09:00
- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке
- Донецкая и еще три области Украины переходят с понедельника в красную зону
- На Авдеевском коксохиме произошел пожар
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса
- В Украину идут похолодание и заморозки
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи
- В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ