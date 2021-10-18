Шахтер — Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов

18.10.2021 14:00

Донецкий Шахтер сойдется в домашнем противостоянии против мадридского Реала в третьем туре Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Карло Анчелотти, сообщает football.ua.

Так, на победу Реала предлагается коэффициент 1,57, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 5,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября, на НСК «Олимпийский» в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете на видеосервисе "MEGOGO" и на платформе "Воля TV".