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Шахтер пропустил 5 сухих голов от Реала (ВИДЕО)

20.10.2021 09:00
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Шахтер пропустил 5 сухих голов от Реала (ВИДЕО)

Шахтер в рамках поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА потерпел сокрушительное поражение от мадридского Реала, пропустив пять сухих голов.
На 38-й минуте Кривцов забил автогол.
На 51-й минуте Винисиус увеличил преимущество «Реала».
На 57-й Винисиус сделал дубль.
На 65-й Родриго забил с паса Винисиуса.
На 90+1 забил Бензема.
Таким образом, Шахтер остался на дне турнирной таблицы группы D, имея в активе всего 1 зачетный балл. Реал, набрав 6 очков, поднялся на вторую позицию.



Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", Реал (Мадрид)
 
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