Шахтер пропустил 5 сухих голов от Реала (ВИДЕО)

20.10.2021 09:00

Шахтер в рамках поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА потерпел сокрушительное поражение от мадридского Реала, пропустив пять сухих голов.

На 38-й минуте Кривцов забил автогол.

На 51-й минуте Винисиус увеличил преимущество «Реала».

На 57-й Винисиус сделал дубль.

На 65-й Родриго забил с паса Винисиуса.

На 90+1 забил Бензема.

Таким образом, Шахтер остался на дне турнирной таблицы группы D, имея в активе всего 1 зачетный балл. Реал, набрав 6 очков, поднялся на вторую позицию.