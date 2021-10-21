ЦСКА София — Заря: анонс и прогноз на матч Лиги Конференций

21.10.2021 13:00

В третьем туре группового этапа Лиги Конференций ЦСКА София будет принимать луганскую Зарю. Матч состоится 21 сентября в Софии на "Васил Левски". Начало встречи в 22:00. В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO.

В первых двух матчах клуб из Болгарии смог добыть всего 1 очко, а украинская команды и вовсе идет пока без набранный баллов.

Букмекеры считает фаворитом данного противостояния хозяев поля. Так, потенциальная победа болгарского клуба оценивается коэффициентом 2.28. На победу команды Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 3.30. Ничья же в данном противостоянии оценивается с вероятностью в 3.20.