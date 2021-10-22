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Луганская Заря заработала первые очки в Лиге конференций (ВИДЕО)
22.10.2021 08:00
Заря из Луганска на выезде выиграла у софийского ЦСКА в 3-м туре Лиги конференций — 1:0, сообщает sportarena.com.
В первом тайме преимуществом владели хозяева поля, но луганская команда смогла сохранить свои ворота «на замке».
Во второй половине игры победу черно-белым принес точный удар Аллахъяра Сайядманеша. Болгарская команда заканчивала игру вдесятером: с поля был удален Тибо Вион.
Заря после поражений в стартовых двух турах набрала первые три очка и поднялась на третью строчку. Лидирует в группе «С» Буде-Глимт, который неожиданно разгромил Рому (6:1). У Ромы шесть очков. В активе ЦСКА один балл.
4 ноября команда Виктора Скрипника примет ЦСКА в Запорожье.
Теги: победа, ФК "Заря", Лига конференций
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