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Луганская Заря пробилась в 1/4 финала Кубка Украины (ВИДЕО)
29.10.2021 12:00
В рамках 1/8 финал Кубка Украины львовский Рух на своем поле принимал луганскую Зарю, сообщает iSport.ua.
В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на то, что создали несколько опасных моментов.
В дополнительное время луганский клуб прибавил, что сказалось на счете. Шахаб отправил мяч в сетку ворот соперника на 100 минуте. Рух сосредоточил свои силы на атаке, но пропустил через несколько минут. Шахаб оформил дубль.
Таким образом, Заря пробилась в четвертьфинал Кубка Украины.
Теги: футбол, Кубок Украины, ФК "Заря"
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