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Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА

30.10.2021 15:00
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Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА

Донецкий Шахтер получил точную копию Кубка УЕФА, которая была изготовленная в Италии, сообщает iSport.ua.
Голкипер команды Андрей Пятов и директор по футболу Дарио Срна представили трофей.
Стоит отметить, что первая копия Кубка УЕФА осталась в музее клуба на "Донбасс Арене" в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке.
Напомним, Шахтер выиграл Кубок УЕФА в 2009 году. В финале турнира украинская команда обыграла Вердер (2:1).



Теги: Кубок УЕФА, копия, ФК "Шахтёр"
 
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