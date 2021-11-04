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Реал минимально обыграл Шахтер (ВИДЕО)
В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле минимально обыграл донецкий Шахтер (2:1), сообщает FUUTBALL.UA.
Счет в матче был открыт на 14 минуте поединка, когда Бензема и Винисиус прессинговали на левом фланге штрафной, после чего Марлон подарил мяч бразильцу, который покатил на пустые ворота для француза.
Однако до конца первого тайма "горняки" смогли сравнять счет усилиями Фернандо, который расстрелял ворота "сливочных" с центра штрафной после передачи от Матвиенко.
В середине второго тайма подопечные Карло Анчелотти снова вышли вперед - Винисиус постучал мячом с Каземиро с выходом на правый фланг штрафной, после чего покатил под расстрел Бензема, который оформил дубль.
Таким образом Реал набрал 9 очков и распологается на первом месте турнирной таблицы, а Шахтер – последний с 1 пунктом.
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