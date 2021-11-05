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"Заря" одержала вторую победу в Лиге Конференций (ВИДЕО)
Луганская "Заря" в матче 4 тура группового турнира Лиги Конференций одолела болгарский ЦСКА со счетом 2:0, сообщает Украинская правда.
Игра получилась грустной для украинских болельщиков минут так 85, и почти без моментов у обеих ворот. В первом тайме у "Зари" был шанс после удара Дениса Фаворова, но хорошо сыграл вратарь ЦСКА. Еще в первые 45 минут был удар и у болгар в створ ворот.
Второй тайм не прибавил зрелищности в игре обеих команд. Впрочем, ЦСКА сумел таки забить гол, хотя и из офсайда, который был отменен. В заключительные 45 минут ЦСКА был более близок к успеху, но забила решающий гол "Заря".
Концовка игры была за луганской командой. На 87-й минуте Шахаб прорвался в штрафную и пробил низом в угол ворот ЦСКА – 1:0. На добавленной четвертой минуте к основному времени Шахаб пробежал по флангу и отдал на забивающего в пустые ворота Сайядмянеша - 2:0.
После четырех туров "Заря" набрала шесть очков и занимает третье место. Возглавляет группу норвежский Буде Глимт с семью баллами. Итальянская "Рома" имеет шесть пунктов, но, как и норвежцы, имеет игру в запасе. ЦСКА с одним очком замыкает турнирную таблицу.
Теги: победа, ФК "Заря", Лига конференций
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