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Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)
17.11.2021 11:00
Сегодня, 16 ноября, сборная Украины по футболу на выезде сыграла с Боснией и Герцеговиной решающий матч за право бороться за путевку на Чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Украинцы выиграли со счетом 0:2, сообщает LIGA.
Голы забили:
- на 58-й минуте счет открыл Александр Зинченко;
- на 79-й второй мяч в ворота противника забил Артем Довбик.
Основной конкурент Украины в борьбе за путевку в плей-оф ЧМ-2022 – сборная Финляндии – проиграла Франции со счетом 0:2.
Теги: футбол, Чемпионат мира, Сборная Украины, отбор
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