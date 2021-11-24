- Интер — Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов12:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Украинские полярники присоединились к марафону, стартовавшему на Донетчине17:00
- Петракова утвердили главным тренером сборной Украины по футболу09:00
- Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)11:00
- Шахтёр попрощался с бразильским форвардом16:00
- "Заря" одержала вторую победу в Лиге Конференций (ВИДЕО)13:00
- Реал минимально обыграл Шахтер (ВИДЕО)13:00
- Реал – Шахтер: анонс и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов17:00
- Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА15:00
"Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге
"Прометей" неудержим: очередная победа флагмана баскетбола Украины
Перед стартом сезона 2021/2022 "Прометей" и "Днепр" выделялись экспертами в качестве основных претендентов на титул. Потенциал соперников заслужил высокой оценки за счет отличной трансферной компании, когда в межсезонье клубам удалось привлечь несколько классных игроков. Информация от баскетбольных специалистов не прошла мимо бетторов. Любители ставок сделали правильные выводы и отслеживали поединки этих команд, заключая пари с БК.
В поиске высоких котировок на противостояния баскетбольного первенства, капперы отправляются на ресурс Мета. Причина простая - эксперты популярного портала регулярно выкладывают в свободном доступе подробные обзоры букмекерских контор. Консультанты указывают не только преимущества каждого букмекера, но и не закрывают глаза на недочеты. Недавнее исследование БК Париматч является примером компетентного и независимого представления материала.
Практически дерби
К очередному очному противоборству в рамках национального чемпионата соперники готовились тщательно. Дело в том, что после переезда в "Прометея" в Слобожанское, противники называют поединок между собой популярным термином дерби.
Фанаты с нетерпением ожидали встречи двух мотивированных клубов. В прошлом сезоне оппоненты подарили болельщикам два незабываемых противостояния. Но надежды увидеть ожесточенное соперничество испарились уже по ходу первой четверти встречи.
Разочарование
Гости откровенно разочаровали. Их усилий хватило лишь на то, чтобы достойно сопротивляться в первые восемь минут стартовой четверти. Несмотря на преимущество в росте, "речники" практически не использовали своего центрового и мощного форварда, зациклившись на атаках из-за дуги. Но периметр надежно страховали защитники "Прометея" и каждый бросок шел с сопротивлением.
Подопечные Ронена Гинзбурга напротив, выбрали наиболее надежные атаки из-под кольца. Они раздергивали оппонентов с помощью заслонов и бросали практически без помех. Счет первой четверти 29:18 показывает явное преимущество хозяев паркета.
В дальнейшем матч проходил с подавляющим перевесом "Прометея". Итоговая разница "+38" в пользу хозяев показывает отсутствие сопротивления. Одержав убедительную победу, флагман украинского баскетбола добился 14 побед в 14 противостояниях.
Теги: баскетбол, Чемпионат Украины, букмекер, ставки
- В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1917:00
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"14:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен08:00
- В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку16:00
- Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке15:00
- Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе14:00
- В Славянске закупят 27 квартир для переселенцев13:00
- Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору в Еленовке 22 ноября11:00
- На Донбассе за сутки семь обстрелов, ранены два бойца ВСУ09:00
- Из поселка Невельское после серии обстрелов выехали почти все жители15:00
- В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1917:00
- Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина16:00
- Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО15:00
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"14:00
- Украинские силовики начали спецоперацию на границе с Беларусью13:00
- Интер — Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября11:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- На полигоне Широкий Лан испытали Bayraktar и Javelin09:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен08:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- На КПВВ "Станица Луганская" малообеспеченные граждане могут бесплатно получить смартфоны
- В Краматорске открылся новый торговый центр
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября
- Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе
- Из поселка Невельское после серии обстрелов выехали почти все жители
- Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке
- СБУ задержала на Донетчине одного из организаторов "референдума" 2014 года
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"
- В Украину прибыло первое судно с американским углем
- Боевики ОРДЛО обстреляли жилые дома в Катериновке и Новозвановке