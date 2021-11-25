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Рома — Заря: прогноз на матч Лиги конференций
25.11.2021 17:00
Сегодня луганская Заря сойдется в гостевом противостоянии против итальянской Ромы в пятом туре Лиги конференций, сообщает football.ua.
Букмекеры считают, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Жозе Моуриньо. Так, на победу Ромы предлагается коэффициент 1,14, тогда как потенциальный успех команды Виктора Скрипника оценивается показателем 16,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 8,50.
Напомним, что матч Рома — Заря состоится 25 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы сможете на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция матча будет доступна на платформе "Volia TV".
Теги: прогноз, букмекер, ФК "Заря", Рома, Лига конференций
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