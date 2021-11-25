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"Шахтер" проиграл "Интеру" и досрочно вылетел из еврокубков (ВИДЕО)

25.11.2021 08:00
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"Шахтер" проиграл "Интеру" и досрочно вылетел из еврокубков (ВИДЕО)

"Шахтер" в 5-м туре Лиги чемпионов проиграл в гостях миланскому "Интеру", сообщает Обозреватель.
Встреча на легендарном стадионе "Сан-Сиро" завершилась со счетом 2:0, что лишило донецкий клуб любых шансов на выход в Лигу Европы. Выше последнего места в группе D вице-чемпион Украины не поднимется и матч последнего тура ЛЧ с "Шерифом" будет формальностью.



Теги: Лига Чемпионов, Интер, ФК "Шахтёр"
 
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