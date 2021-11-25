"Шахтер" проиграл "Интеру" и досрочно вылетел из еврокубков (ВИДЕО)

25.11.2021 08:00

"Шахтер" в 5-м туре Лиги чемпионов проиграл в гостях миланскому "Интеру", сообщает Обозреватель.

Встреча на легендарном стадионе "Сан-Сиро" завершилась со счетом 2:0, что лишило донецкий клуб любых шансов на выход в Лигу Европы. Выше последнего места в группе D вице-чемпион Украины не поднимется и матч последнего тура ЛЧ с "Шерифом" будет формальностью.