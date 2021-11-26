Последние новости раздела
- Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)09:00
- Рома — Заря: прогноз на матч Лиги конференций17:00
- ХК "Донбасс" и "Краматорск" отстранили от участия в чемпионате Украины10:00
- "Шахтер" проиграл "Интеру" и досрочно вылетел из еврокубков (ВИДЕО)08:00
- Интер — Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов12:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Украинские полярники присоединились к марафону, стартовавшему на Донетчине17:00
- Петракова утвердили главным тренером сборной Украины по футболу09:00
- Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)11:00
- Шахтёр попрощался с бразильским форвардом16:00
Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)
26.11.2021 09:00
В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря разгромно уступила на выезде Роме со счетом 4:0, сообщает football.ua.
В первой половине встречи голами в составе римлян отличились Карлес Перес и Николо Дзаньоло, а после перерыва дубль оформил Тэми Абрахам.
Луганчане утратили шансы на выход в плей-офф, и теперь встреча с Буде-Глимт в заключительном туре не будет иметь для них значения.
Ранее также не смогли пробиться в евровесну из Лиги чемпионов Динамо и Шахтер. Таким образом, Украина не будет представлена в весенней части еврокубков впервые за последние 14 лет.
Теги: ФК "Заря", Рома, Лига конференций
Читайте также:
- Заря - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций
- Луганская Заря потерпела второе поражение в Лиге Конференций (ВИДЕО)
- Рома — Заря: прогноз на матч Лиги конференций
- Прогноз букмекеров на матч УПЛ Заря — Шахтер
- «Рома» выкупила у «Шахтера» Фонсеку за 2 миллиона евро
- Лига Европы: Заря и Динамо удивили букмекеров
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ14:00
- В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно11:00
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ16:00
- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ14:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца09:00
- В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1917:00
- Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ14:00
- Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября12:00
- В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно11:00
- Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского10:00
- Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)09:00
- ВОЗ созывает срочное заседание из-за "южноафриканского" штамма COVID-1908:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"
- Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе
- Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца
- Украина в ТКГ выразила протест России
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»
- В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку
- В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины
- Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина