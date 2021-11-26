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Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)

26.11.2021 09:00
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Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)

В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря разгромно уступила на выезде Роме со счетом 4:0, сообщает football.ua.
В первой половине встречи голами в составе римлян отличились Карлес Перес и Николо Дзаньоло, а после перерыва дубль оформил Тэми Абрахам.
Луганчане утратили шансы на выход в плей-офф, и теперь встреча с Буде-Глимт в заключительном туре не будет иметь для них значения.
Ранее также не смогли пробиться в евровесну из Лиги чемпионов Динамо и Шахтер. Таким образом, Украина не будет представлена в весенней части еврокубков впервые за последние 14 лет.



Теги: ФК "Заря", Рома, Лига конференций
 
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