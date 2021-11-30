Два футболиста "Шахтера" снялись в кино

30.11.2021 14:00

Футболисты Шахтера Евгений Коноплянка и Андрей Пятов приняли участие в съемках украинской кинокомедии "Большая прогулка", сообщает официальный Instagram "горняков".

Среди известных персон, также снимавшихся в фильме, комики Юрий Ткач и Елена Кравец, а также знаменитая Верка Сердючка. Кинолента выйдет в прокат 24 февраля 2022 года.