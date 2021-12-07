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Сегодня Шахтер сыграет последний еврокубковый матч сезона

07.12.2021 15:00
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Сегодня Шахтер сыграет последний еврокубковый матч сезона

Сегодня донецкий Шахтер завершает еврокубковый сезон 2021/22 домашним поединком против тираспольского Шерифа. Игра начнется в 22:00 на НСК Олимпийский в Киеве, сообщает Футбол 24.
После 5-ти туров группового этапа Лиги чемпионов "горняки" набрали только одно очко и идут последними в квартете. Шериф с 6 пунктами - на третьей позиции. Турнирного значения этот поединок уже не имеет для обеих команд.
На территории Украины игру покажет платформа MEGOGO – официальный транслятор еврокубков. Чтобы смотреть матч Шахтер – Шериф онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставке) нужна подписка. Также трансляция будет доступна на платформе Volia TV.



Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
 
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