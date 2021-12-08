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"Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Шерифом"

08.12.2021 10:00
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"Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Шерифом"

Донецкий Шахтер в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле расписал мировую с молдавским Шерифом (1:1), сообщил football.ua.
Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда в составе "горняков" результативным ударом отметился Фернандо. Однако удержать победный счет команде Роберто Де Дзерби не удалось — уже в компенсированное время ко второму тайму Шериф сравнял счет усилиями Николова.
По итогам группового этапа Шахтер набрал лишь два очка и занял последнее место в группе D. Шериф набрал семь очков и отправился в Лигу Европы с третьего места.



Теги: Лига Чемпионов, ничья, ФК "Шахтёр"
 
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