"Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Шерифом"

08.12.2021 10:00

Донецкий Шахтер в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле расписал мировую с молдавским Шерифом (1:1), сообщил football.ua.

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда в составе "горняков" результативным ударом отметился Фернандо. Однако удержать победный счет команде Роберто Де Дзерби не удалось — уже в компенсированное время ко второму тайму Шериф сравнял счет усилиями Николова.

По итогам группового этапа Шахтер набрал лишь два очка и занял последнее место в группе D. Шериф набрал семь очков и отправился в Лигу Европы с третьего места.