Заря завершила евросезон ничьей против Буде-Глимта (ВИДЕО)

10.12.2021 11:00

В Запорожье на Славутич Арене состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги конференций, в котором луганская Заря играла против норвежского Буде-Глимта.

"Черно-белые" вышли вперед в первом тайме благодаря шикарному голу Егора Назарины прямым ударом со штрафного метров с тридцати.

Однако в середине второй половины Виталий Вернидуб срезал мяч в собственные ворота после передачи Ветлесена с фланга Жуниньо, установив окончательный счет встречи 1:1. Таким образом Заря заняла итоговое третье место в группе, набрав семь очков, и завершила выступления в Лиге конференций.

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