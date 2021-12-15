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Стали известны соперники "Шахтера" и "Зари" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу
15.12.2021 17:00
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу, сообщает УП.
Напомним, до этой стадии турнира дошли Динамо, Шахтер, Днепр-1, Заря, Ворскла, Александрия, Львов и Металлист.
Четвертьфинальные пары составили следующие команды::
- Днепр-1 - Ворскла
- Александрия - Динамо
- Металлист - Заря
- Львов - Шахтер
Матчи должны пройти 2 марта 2022 года.
Теги: Кубок Украины, жеребьевка, ФК "Шахтёр"
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