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Шахтер подписал вингера Аякса
16.01.2022 09:00
Донецкий Шахтер объявил о трансфере атакующего полузащитника амстердамского Аякса Давида Нереса, сообщает пресс-служба клуба.
24-летний бразилец подписал с "горняками" контракт, рассчитанный до 31 декабря 2026 года.
В нынешнем сезоне Нерес отыграл 22 матча за Аякс во всех турнирах, в которых отличился четырьмя голами и отдал две результативные передачи.
Теги: контракт, полузащитник, ФК "Шахтёр", бразилец
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