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Сегодня Украина сыграет против России в полуфинале ЧЕ-2022 по футзалу
04.02.2022 14:00
В пятницу, 4 февраля, сборная Украины встретится со сборной России в рамках полуфинального матча Евро-2022 по футзалу, сообщает iSport.ua.
Матч состоится в Нидерландах, где и проходит сам турнир. Начало поединка запланировано на 18:00. В прямом эфире игру покажут телеканалы UA:Перший и Суспільне Спорт.
По мнению букмекеров, больше шансов на победу в этом противостоянии у российской команды. На победу украинской сборной в основное время принимают ставки с коэффициентом 5,8, в то время как триумф национальной команды России оценивают в 1,34. Ничейный исход оценивается в 6,35.
Теги: Украина, Россия, Чемпионат Европы, футзал
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