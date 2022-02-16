Абраменко завоевал для Украины первую медаль Олимпиады в Пекине

16.02.2022 17:00

33-летний украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в соревнованиях по лыжной акробатике на ХХIV зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает Укринформ.

В суперфинале Абраменко набрал 116,50 балла. Первым стал китаец Ци Гуанпу (129,00), третьим - Илья Буров из ОКР (114,93).

На прошлой Олимпиаде в Пхёнчхане Абраменко выиграл «золото». Нынешняя медаль Александра стала первой для Украины на этих олимпийских играх.