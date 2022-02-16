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Абраменко завоевал для Украины первую медаль Олимпиады в Пекине

16.02.2022 17:00
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Абраменко завоевал для Украины первую медаль Олимпиады в Пекине

33-летний украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в соревнованиях по лыжной акробатике на ХХIV зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает Укринформ.
В суперфинале Абраменко набрал 116,50 балла. Первым стал китаец Ци Гуанпу (129,00), третьим - Илья Буров из ОКР (114,93).
На прошлой Олимпиаде в Пхёнчхане Абраменко выиграл «золото». Нынешняя медаль Александра стала первой для Украины на этих олимпийских играх.



Теги: Украина, Пекин, олимпиада, медаль
 
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