В "Шахтере" рассказали о целях клуба в условиях войны

27.03.2022 17:00

Единственной целью футбольного клуба "Шахтер" в этом году является победа Украины в войне с Россией и помощь пострадавшим от нее гражданам. Об этом рассказал гендиректор клуба Сергей Палкин в интервью изданию The Guardian, передает Корреспондент.net.

"Когда началась война, на границе было сложно, потому что тысячи и тысячи, а может быть, и миллионы хотели покинуть страну, с одной стороны, а с другой стороны, мы хотели привезти из-за границы помощь, продукты и лекарства, поэтому возникли проблемы. Теперь ситуация ясна и структурирована. У нас еще осталось ряд логических проблем, но они не мешают стабильно работать", - сказал он.

Палкин рассказал, часть игроков клуба были перевезены в Сплит благодаря помощи футбольного директора клуба Дарио Срны и хорватских властей. При этом другие игроки работают волонтерами и помогают беженцам на Львов Арене, где Шахтер организовал пункт помощи.

"На Львов Арене "Шахтер" предоставляет продукты питания, воду и медикаменты... Владелец клуба Ринат Ахметов помогает финансировать гуманитарную помощь и принимать тысячи переселенцев на стадионе, который сам принял "Шахтер" после того, как команда вынуждена была впервые покинули Донецк", - пишет издание.

Палкин отметил важность поддержки мирового футбольного сообщества Украине. "Мы видим чемпионат Англии, мы видим чемпионат Германии, и перед каждой игрой мы видим огромную поддержку. Мы все верим, что победим, это самое главное. Мы не ведем нормальную жизнь,у нас нет на это времени, вы не можете думать об отдыхе. Теперь все наши усилия направлены на одну цель: выиграть эту войну", - заявил Палкин.