Экс-капитана "Шахтера" и сборной Украины лишили звания почетного гражданина Луцка

30.03.2022 14:00

Бывшего капитана донецкого ФК "Шахтер" и сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка. Такое решение принял местный горсовет.

Причина неизменна - Тимощук отказывается покидать клуб из страны-агрессорки - Зенит, где работает ассистентом главного тренера.

Кроме того, он игнорирует войну путинской орды против украинского народа, и до сих пор не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу.

"В то время, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором он продолжает работать на оккупанта и дискредитирует высокое звание Почетный гражданин города Луцка", — говорится в заявлении.