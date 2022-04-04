Шахтер проведет в Турции ряд благотворительных матчей

04.04.2022 12:00

Футбольный клуб Шахтер начиная с 13 апреля проведет ряд товарищеских благотворительных матчей с лучшими командами Франции, Италии и Турции. Об этом в эфире телеканала Украина24 сообщил директор команды по футболу Дарио Срна, передает Корреспондент.net.

Все игры пройдут в Стамбуле: 13 апреля Шахтер встретится с местным Бешикташем, 19 апреля с турецкий Фенербахче, испанской Севильей, хорватским Хайдуком, французским ПСЖ и итальянским Лацио.

"Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину – для помощи украинцам, детям. Пока это главное, чем мы можем помочь. Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов, "придет время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной". Я с этим полностью согласен и также убежден, что так будет", - сказал Срна.