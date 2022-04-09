Ракицкий возвращается в Шахтер

09.04.2022 17:00

Украинский футболист Ярослав Ракицкий в ближайшее время прибудет в тренировочный лагерь донецкого Шахтера в Турции, сообщает iSport.

32-летний защитник выступал за "горняков" в период с 2006 по 2019 годы, затем перешел в питерский Зенит. После полномасштабного вторжения России в Украину Ракицкий расторг контракт с российским клубом.

Камбек Ярослава в донецкий клуб уже подтвердил спортивный директор Шахтера Дарио Срна, который также рассказал и о прибытии других игроков в расположение "горняков".

"Некоторые легионеры Шахтера подписали контракты с другими клубами, некоторые сказали, что не приедут. Я к этому отношусь нормально, они многое сделали для Шахтера. Это их решение, я его уважаю. Возможно, я не согласен с ним, но я его уважаю.

Думаю, Марлон прибудет 17 апреля. Возможно, еще Соломон и Фернандо. Ждем нашего бывшего игрока и легенду Шахтера – Ракицкого, чтобы он с нами играл. Сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину", - рассказал Срна в эфире Футбол NEWS.