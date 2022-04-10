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"Шахтер" сыграл первый матч благотворительного турнира
Донецкий "Шахтер" стартовал на благотворительном турнире Shakhtar Global Tour for Peace, сообщает Обозреватель.
В первом поединке в Афинах на стадионе "Георгиос Караискакис" украинская команда со счетом 0:1 уступила 46-кратному чемпиону страны "Олимпиакосу". Судьбу матча решил гол Соареса на 22-й минуте.
"Горняки" выступили чисто украинским составом, без бразильских легионеров. В ростере были собраны игроки основной команды, юношеской U-19, а также футболисты, арендованные «Мариуполем».
На этот матч футболисты "Шахтера" вышли в футболках с названиями 10 городов-героев, оказавших мужественное сопротивление вторжению России в Украину. Вместо фамилий игроков, на их спинах были названия: Мариуполя, Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Харькова, Волновахи, Чернигова, Херсона, Ахтырки и Николаева.
Гимн Украины перед игрой эмоционально исполнила Ольга Полякова.
Теги: Афины, благотворительность, матч, ФК "Шахтёр"
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