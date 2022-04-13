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Анонс благотворительного матча "Лехия" – "Шахтер"

13.04.2022 17:00
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Анонс благотворительного матча "Лехия" – "Шахтер"

14 апреля донецкий "Шахтер" в Польше проведет благотворительный матч с "Лехией" из Гданьска, сообщает sport.ua.
Вторая игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Гданьске и начнется в 20:30.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Трансляция поединка будет доступна на канале Футбол 1 и клубном YouTube-канале.



Теги: Польша, ФК "Шахтёр", благотворительный тур, анонс
 
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