Анонс благотворительного матча "Лехия" – "Шахтер"

13.04.2022 17:00

14 апреля донецкий "Шахтер" в Польше проведет благотворительный матч с "Лехией" из Гданьска, сообщает sport.ua.

Вторая игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Гданьске и начнется в 20:30.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Трансляция поединка будет доступна на канале Футбол 1 и клубном YouTube-канале.