Шахтер обыграл Лехию в благотворительном матче (ВИДЕО)

15.04.2022 12:00

В рамках благотворительного тура Шахтер добыл победу над Лехией (3:2), сообщает iSport.ua.

На старте встречи команды обменялись голами: сначала забил Мудрик, а потом свой момент реализовал Диабате.

Во втором тайме Михаил оформил дубль, но его гол не стал решающим. Польский клуб вновь сравнял счет в компенсированное время благодаря голу Окониевски.

Победу украинскому клубу принес на последней минуте Кеда, который обыгрался с партнерами и поразил ворота Лехии.