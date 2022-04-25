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Антальяспор – Шахтер. Анонс благотворительного матча

25.04.2022 13:00
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Антальяспор – Шахтер. Анонс благотворительного матча

25 апреля в 20:30 донецкий "Шахтер" проведет благотворительный матч с турецким "Антальяспором".
Очередная игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Турции на стадионе Анталья Арена.
Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
Как сообщила пресс-служба "горняков", зрители в Украине не смогут посмотреть поединок в прямом эфире. Причина - отсутствие разрешения на трансляцию от Федерации футбола Турции. Такое решение связано с тем, что встреча накладывается по времени на сегодняшние матчи чемпионата Турции.



Теги: шахтер , Турция, матч, благотворительный тур
 
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