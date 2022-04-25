Антальяспор – Шахтер. Анонс благотворительного матча

25.04.2022 13:00

25 апреля в 20:30 донецкий "Шахтер" проведет благотворительный матч с турецким "Антальяспором".

Очередная игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Турции на стадионе Анталья Арена.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Как сообщила пресс-служба "горняков", зрители в Украине не смогут посмотреть поединок в прямом эфире. Причина - отсутствие разрешения на трансляцию от Федерации футбола Турции. Такое решение связано с тем, что встреча накладывается по времени на сегодняшние матчи чемпионата Турции.