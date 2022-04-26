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Шахтер обыграл Антальяспор в благотворительном матче
В понедельник, 25 апреля, в рамках благотворительного товарищеского матча Антальяспор встречался с Шахтером. Победе одержал украинский клуб со счетом 2:1, сообщает iSport.
У хозяев поля на 8 минуте отличился Мустафа Элдирман. За "горняков" отметились вингер Манор Соломон (21') и нападающий Дмитрий Топалов (76').
Все средства от реализации билетов на игру и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. В клубе отметили, что за два предыдущих благотворительных матча - против Олимпиакоса и Фенербахче - дончанам уже удалось собрать 8,2 миллионов гривен.
Следующим соперником Шахтера в благотворительном турне станет хорватский Хайдук - матч с этой командой "горняки" проведут в ближайшее воскресенье, 1 мая.
Теги: Анталия, матч, ФК "Шахтёр", благотворительный тур
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