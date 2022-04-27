Шахтер опубликовал видеообзор нетранслировавшегося матча с Антальяспором (ВИДЕО)

27.04.2022 13:00

Донецкий Шахтер опубликовал видеообзор товарищеского матча против Антальяспора. Напомним, что зрители не смогли посмотреть поединок по телевизору, из-за запрета на трансляцию.

Дело в том, что время проведения встречи совпало с временем матчей турецкой Суперлиги, а потому Федерации футбола Турции наложила вето на ее показ.

"Горняки" решили исправить это недоразумение и показать, как именно команда добыла победу в очередном матче своего благотворительного турне.