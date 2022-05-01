Хайдук - Шахтер. Анонс благотворительного матча

01.05.2022 12:00

Сегодня, 1 мая, донецкий Шахтер проведет благотворительный матч против хорватского Хайдука из Сплита, сообщает официальный YouTube-канал клуба.

Очередная игра турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine пройдет на поле стадиона Полюд. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву. Следить за событиями матча в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1, YouTube-канале телеканалов Футбол 1/2/3 и сервисе OLL.TV.