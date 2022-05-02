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Шахтёр в Хорватии вырвал ничью у Хайдука (ВИДЕО)

02.05.2022 11:00
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Шахтёр в Хорватии вырвал ничью у Хайдука (ВИДЕО)

В воскресенье, 1 мая, в рамках благотворительного товарищеского матча Хайдук встречался с Шахтером. Игра завершилась вничью со счетом 3:3, сообщает iSport.
Дончане по ходу встречи уступали 0:2 и 2:3, однако в обоих случаях нашли в себе силы отыграться. За украинскую команду отметились Дмитрий Топалов, Петр Стасюк и Андрей Борячук.
Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.



Теги: Хорватия, ничья, ФК "Шахтёр", благотворительный тур
 
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