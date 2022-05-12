Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Сборная Украины выиграла первый спарринг перед игрой с Шотландией (ВИДЕО)

12.05.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сборная Украины выиграла первый спарринг перед игрой с Шотландией (ВИДЕО)

В среду, 11 мая, состоялся товарищеский матч между сборными Украины и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Встреча проходила на поле немецкого клуба, сообщает dynamo.kiev.ua.
Сборная Украины уверенно начала этот матч и уже в дебюте встречи открыла счет: на 9-й минуте игры Мудрик выскочил практически один на один с голкипером «Боруссии» по центру ворот и свой шанс не упустил — 1:0.
Впрочем, уже спустя пять минут хозяева поля восстановили равновесие — это Носс отобрал мяч у Конопли вблизи штрафной сборной Украины и без особых проблем отправил мяч в сетку — 1:1.
В дальнейшем игра проходила в равной борьбе, однако перед самым свистком на перерыв украинцы обязаны были оформлять второй гол: Мудрик совершил впечатляющий рейд через пол-поля, вывел Шапаренко один на один с вратарем «Боруссии», но тот не сумел переиграть своего визави — голкипер ногами отбил мяч после удара динамовского хавбека.
Второй тайм прошел под знаком позиционного преимущества сборной Украины, но лишь под занавес матча это принесло результат: на 82-й минуте встречи сборная Украины перехватила мяч на половине поля «Боруссии», мгновенно разыграла его в касание, и Пихалёнок ударом метров с 20-ти поразил ворота немецкого клуба — 2:1.
Добавим, что свой следующий матч сборная Украины проведет 17 мая — против итальянского «Эмполи».



Теги: футбол, товарищеский матч, Сборная Украины, Боруссия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх