Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

В "Шахтере" назвали сумму, собранную в серии благотворительных матчей

20.05.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "Шахтере" назвали сумму, собранную в серии благотворительных матчей

Футбольный клуб "Шахтер" во время серии благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace собрал 13,2 млн грн на помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Кроме того более 7,2 млн гривен принесли благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance. Ещё 4 млн "Шахтер" аккумулировал благодаря Shelter Centre на Арене Львов, также 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social.  
"На вырученные средства приобретается все необходимое для защитников Украины и пострадавшего от войны населения", - отметили в клубе.



Теги: помощь, ФК "Шахтёр", благотворительный тур
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх