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Сборная Украины упустила путевку на ЧМ-2022
06.06.2022 11:00
Сборная Украины проиграла Уэльсу 0:1 в финальной игре плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года. На 34-й минуте Андрей Ярмоленко срезал мяч в собственные ворота после прострела от капитана хозяев поля Гарета Бейла.
В конце первого тайма после фола на Ярмоленко рефери при помощи VAR не нашел причин для назначения пенальти.
В ходе игры сине-желтые имели много голевых моментов но так и не смогли их реализовать.
Теги: Украина, Уэльс, Чемпионат мира по футболу, отбор
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