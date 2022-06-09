Украина обыграла Ирландию в стартовом матче Лиги наций (ВИДЕО)

09.06.2022 13:00

Сборная Украины удачно стартовала в розыгрыше Лиги наций. Подопечные Петракова на выезде одолели Ирландию. Победу национальной команде принес гол, забитый в начале второго тайма со штрафного полузащитником киевского Динамо Виктором Цыганковым.

Отметим, что на этот поединок тренерский штаб выставил абсолютно новый состав. Из игроков, принимавших участие в матчах отбора на ЧМ-2022, в старте вышел только Виталий Миколенко.

Свой следующий матч в Лиге наций сборная Украины сыграет уже послезавтра, 11 июня. "Сине-желтые" будут принимать команду Армении. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени. Отметим, что все домашние матчи на время войны украинцы будут проводить в Польше.