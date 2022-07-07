Де Дзерби покинул "Шахтер" - СМИ

07.07.2022 12:00

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби не будет работать с донецким "Шахтером" в грядущем сезоне. Об этом заявил авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, сообщает Gianlucadimarzio.com.

43-летний тренер разорвал контракт с "горняками" из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Де Дзерби возглавил "Шахтер" в мае 2021 года, подписав с донецким клубом двухлетний контракт. Под его руководством "горняки" завоевали Суперкубок Украины и завершили на первой строчке прерванный полномасштабной войной сезон 2021/22. Зато в Лиге чемпионов дончане финишировали последними в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом".