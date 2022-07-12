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Названа дата начала чемпионата Украины по футболу
Следующий чемпионат Украины по футболу начнется 23 августа. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook.
"Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. Безопасность – прежде всего!
Возле стадионов обязательно наличие оборудованного по всем стандартам места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС.
Восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Продолжаем сражаться и побеждать. Несмотря на все, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Прочно стоим на спортивном фронте. Постоянно доказываем, украинцы - нация победителей!", - говорится в сообщении.
Теги: футбол, начало, Чемпионат Украины
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